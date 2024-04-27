حماس تنشر فيديو يظهر رهينتين إسرائيليين (فيديو)

نشرت "كتائب القسام"، الذراع العسكري المسلح لحركة حماس، اليوم السبت، فيديو يظهر رهينتين إسرائيليين احتجزتهما خلال هجومها على جنوب إسرائيل في الـ7 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يطالبان حكومة بنيامين نتنياهو بالإفراج عنهما.

ويتضمن الفيديو، الذي تبلغ مدته "3:27" دقيقة مقابلتين مع الأسيرين الإسرائيليين، كيت سيغال (64 عاما)، وعومري ميران (47 عاما)، حيث يتحدثان عن الظروف الصعبة، التي يعيشونها تحت القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما تضمن المقطع تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يقول فيها: "استمرار الضغط العسكري هو وحده فقط ما سيؤدي إلى تحرير جميع الأسرى"، وفقًا لما ذكرت وكالة "الأناضول".