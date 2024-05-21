قتلى وجرحى برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين

قتل 7 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون، اليوم الثلاثاء، عقب اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية، وفق ما نقلت وكالة الأناضول عن بيان لوزارة الصحة الفلسطينية.

وسبق أن أعلنت الوزارة "وصول قتيل و9 إصابات برصاص الاحتلال في جنين إلى المستشفيات، بينها 3 إصابات بحالة خطيرة".

وقال شهود عيان، إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين قبل أن تواجه اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.

​​​​​​​وبموازاة الحرب المدمرة على غزة، صعد المستوطنون اعتداءاتهم كما وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة، ما أدى إجمالا إلى مقتل 506 فلسطينيين منذ 7 أكتوبر الماضي، وإصابة نحو 5 آلاف، واعتقال 8 آلاف و800 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 115 ألفا بين قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​