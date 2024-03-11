الجيش العراقي يبحث تنويع مصادر سلاحه

كشفت زيارة رسمية لوزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي، إلى فرنسا مؤخرًا، عن بحث البلد العربي تنويع مصادر تزوده بالسلاح والمعدات العسكرية.

وأكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي، وجود توجه "لدى الحكومة العراقية من أجل تنويع مصادر التسليح بمختلف صنوفها".

وأشار الخفاجي إلى أن هناك توجها أيضًا "نحو شراء منظومات دفاع جوي متطورة لحماية سيادة العراق من أي اعتداءات خارجية".

وبين لـ"إرم نيوز"، أن "الحكومة العراقية الحالية مهتمة بالجانب الأمني والعسكري، وتطوير القدرات؛ ولهذا السبب تريد تطوير القدرات العسكرية والقتالية عبر الأسلحة المتطورة المختلفة".

ولفت إلى أن "هناك عروضًا عدة مقدمة للعراق من دول مختلفة بهذا الخصوص".

وأوضح أن "ملف التسليح، ملف سيادي وحساس ولا يمكن السماح لأي جهة خارجية التدخل بهذا الملف، أو فرض إملاءات على العراق"، مشيرا إلى أن "المرحلة المقبلة ستشهد تطورًا ملحوظًا في الجوانب العسكرية".