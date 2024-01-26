وزير الدفاع: الجيش العراقي مستعد لانسحاب قوات التحالف وتولي الأمن

أكد وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة العراقية على أتم الاستعداد لانسحاب قوات التحالف ومسك الملف الأمني في البلاد بالكامل.

وقال العباسي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية إن "اللجنة العسكرية العليا العراقية - الأمريكية ستستأنف، في الأيام القليلة المقبلة، حوارها مع دول التحالف الدولي بعد إصدار الأوامر الخاصة بهذا الشأن من قبل القائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف: "سيتم تحديد توقيت الانسحاب الخاص بقوات التحالف وبناء علاقات تعاون مشتركة بين العراق والولايات المتحدة ودول التحالف في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية، تتوافق مع رؤية الحكومة العراقية".

وتابع العباسي: "قواتنا المسلحة على أتم الاستعداد لانسحاب قوات التحالف ومسك الملف الأمني في البلاد بالكامل، خاصة بعد الخبرة التي اكتسبتها في السنوات الماضية وتعاملها مع التهديدات الأمنية والقضاء عليها".

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستبدأ مباحثات مع العراق لإنهاء التحالف العسكري الدولي والانتقال إلى شراكة ثنائية، لمواصلة العملية التي تعثرت بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأصدر وزير الدفاع لويد أوستن بياناً يوم الخميس قال فيه إن المحادثات ستبدأ "في الأيام المقبلة".