جامعة الدول العربية تطالب بـ"وقف فوري" للاشتباكات المسلحة في السودان
طالب مجلس جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، بـ"وقف فوري" لكافة الاشتباكات المسلحة في السودان، "حقنًا للدماء، وحفاظًا على أمن وسلامة المدنيين، ومقدرات الشعب السوداني، ووحدة أراضي السودان وسيادته".
جاء ذلك في بيان نشره الحساب الرسمي لجامعة الدول العربية عبر "تويتر"، وذلك بعد عقد مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية، اليوم الأحد، برئاسة جمهورية مصر العربية، لمناقشة التطورات بجمهورية السودان، وذلك بناءً على طلب مصر والسعودية.
وأعرب المجلس، عن "الأسف الشديد لسقوط ضحايا خلال الاشتباكات الأخيرة، وتقدم بخالص العزاء لذوي الضحايا والشعب السوداني بأكمله".
وأكد "أهمية العودة السريعة إلى المسار السلمي لحل الأزمة السودانية، والتأسيس لمرحلة جديدة تلبي طموحات الشعب السوداني، وتسهم بتعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في هذا البلد المهم".
وحذّر مجلس جامعة الدول العربية من "خطورة التصعيد العنيف الذي تشهده جمهورية السودان، وما يصاحب ذلك من تداعيات خطيرة يصعب تحديد نطاقها داخليًا وإقليميًا، مما يحتم على كافة الأطراف إعلاء مصلحة السودان، دولة وشعبًا، عبر ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والعمل سويًا على تهدئة الأوضاع تفاديًا لتفاقمها ومنعًا لتدهورها"، وفق نص البيان.
وأبدت جامعة الدول العربية "استعدادها لبذل كافة المساعي من أجل معاونة جمهورية السودان على إنهاء هذه الأزمة بشكل قابل للاستدامة، وبما يتسق مع مصلحة الشعب السوداني".
ووفق البيان، تمت "الدعوة لإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في السودان، ودعوة مجموعة السفراء العرب المعتمدين في الخرطوم إلى التنسيق فيما بينهم والتواصل المستمر مع السلطات والأطراف والمكونات السودانية، وتقديم الدعم اللازم للمساهمة في استعادة استقرار الأوضاع في السودان".