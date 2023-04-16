جامعة الدول العربية تطالب بـ"وقف فوري" للاشتباكات المسلحة في السودان

طالب مجلس جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، بـ"وقف فوري" لكافة الاشتباكات المسلحة في السودان، "حقنًا للدماء، وحفاظًا على أمن وسلامة المدنيين، ومقدرات الشعب السوداني، ووحدة أراضي السودان وسيادته".

جاء ذلك في بيان نشره الحساب الرسمي لجامعة الدول العربية عبر "تويتر"، وذلك بعد عقد مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية، اليوم الأحد، برئاسة جمهورية مصر العربية، لمناقشة التطورات بجمهورية السودان، وذلك بناءً على طلب مصر والسعودية.