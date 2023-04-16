لجنة أطباء السودان: مقتل 56 مدنيًا جراء الاشتباكات

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات التي اندلعت صباح أمس السبت إلى 56 شخصا من المدنيين، إضافة لعشرات العسكريين.

وقالت اللجنة، في بيان نشرته على حسابها في تويتر: "بلغ إجمالي القتلى المدنيين (56).. وعشرات الوفيات بين العسكريين (بعضهم عولج في المستشفيات النظامية وبعضهم خارج نطاق حصرنا".

وأوضح البيان أن "إجمالي الإصابات بلغ (595) حالة إصابة من بينها إصابات لعسكريين، منهم عشرات من الحالات الحرجة".