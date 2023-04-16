في يومها الثاني.. خريطة الاشتباكات في السودان
ما تزال الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع متواصلة لليوم الثاني على التوالي، والتي أسفرت عن مقتل نحو 27 شخصا وإصابة العشرات.
وتوزعت الاشتباكات على أغلب التراب السوداني من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وكانت أبرز بؤر التوتر خلال الساعات الماضية كالتالي:
مروي
شهدت المدينة الواقعة في الولاية الشمالية أحداثا عنيفة، وتناوب الجيش وقوات الدعم السريع الادعاء بالسيطرة على مطارها وقاعدتها الجوية.
أم درمان
إلى ساعات الصباح الأولى من اليوم الأحد أفاد سكان المدينة بسماع دوى الأسلحة الثقيلة في الاشتباكات المستمرة بين الجيش والدعم السريع، على الرغم من إعلان الجيش في وقت سابق السيطرة على جميع مقرات الدعم السريع في أم درمان.
كما أعلن الجيش السيطرة على مقر الإذاعة والتلفزيون في المدينة ذاتها.
الخرطوم
شهد ليل السبت/صباح الأحد، اشتباكات متواصلة ونشوب نيران في أحد المباني بمحيط القيادة العامة لقوات الجيش السوداني.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن معارك كر وفر مستمرة في أنحاء عدة من العاصمة السودانية بين القوات المسلحة والدعم السريع.
بورتسودان
وقعت اشتباكات في بورتسودان (شرق) بين الجيش وقوات الدعم السريع قرب معسكر الأخير بحي الشاطئ.
الفاشر
تفيد التقارير المحلية باستمرار الاشتباكات بين الطرفين في الفاشر، عاصمة شمال دارفور، وتداول ناشطون قائمة بأسماء 13 شخصا قالوا إنهم مدنيون فقدوا أرواحهم جراء القتال الدائر.
نيالا
بعد هدوء أعقب ساعات من الاشتباكات في نيالا عاصمة جنوب دارفور، طالبت القوات المسلحة فجر الأحد، سكان الأحياء في محيط مقر قيادة الجيش بالخروج من مساكنهم والانتقال إلى منطقة أخرى تحسبًا لتجدد المواجهات مع قوات الدعم في السريع في الساعات المقبلة.
الدمازين
الجيش أعلن السيطرة على مقرات الدعم السريع في مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق.
الأبيض
تجددت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في بعض أحياء مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، وأعلنت مصادر محلية عن سقوط عدد من القتلى.
الجنينة
في الجنينة الواقعة في ولاية غرب دارفور، أعلنت قوات الدعم السريع أنها تسلمت مطار "الشهيدة صبيرة الدولي"، وسط أنباء عن اشتباكات متقطعة بالمدينة.