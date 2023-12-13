الأمم المتحدة: أزمة الغذاء تتفاقم في السودان

طلبت الأمم المتحدة الثلاثاء تمويلا مقداره أكثر من 75 مليون دولار بشكل عاجل لمواجهة الأزمة الغذائية في السودان حيث يعاني أكثر من 17 مليون نسمة بعد أشهر من الحرب، انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وحذّرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في بيان من "تصاعد أزمة الغذاء في السودان، و دعت إلى اتخاذ إجراءات فورية وجماعية لتجنب كارثة إنسانية وشيكة".

ووفقا للتوقعات التي نشرت الثلاثاء، يواجه 17,7 مليون شخص، أو 37 % من السكان، مستوى مرتفعا من انعدام الأمن الغذائي بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وشباط/فبراير 2024.

ومنذ 15 نيسان/أبريل، يدور نزاع بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص وفق تقديرات مشروع بيانات النزاعات والحوادث المسلحة، بينما تقول الأمم المتحدة إن حوالي 6,8 ملايين شخص أجبروا على الفرار من منازلهم.