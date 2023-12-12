السودان.. ما مدى سيطرة قوات الدعم السريع على إقليم دارفور؟

حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، تسيطر قوات الدعم السريع على كامل إقليم دارفور غربي السودان، عدا مدينة "الفاشر" عاصمة ولاية شمال دارفور، بحسب متابعات ورصد "إرم نيوز" لتطورات الأوضاع العسكرية.

وحسب مصادر وشهود عيان تحدثوا لـ"إرم نيوز"، فإن قوات الدعم السريع تطوق منذ أسابيع مدينة "الفاشر"، كما تتمركز داخل الأحياء من الجهة الشمالية، وتسيطر على مواقع حيوية أهمها محطة مياه المدينة.

وأوضحت المصادر، أن قوات الدعم السريع كانت قد سيطرت على حاميات الجيش في عدد من محليات ولاية شمال دارفور، مشيرة إلى أن الإقليم يعيش حاليًا في عزلة عن العالم، بسبب قطع شركات الاتصالات بالسودان خدماتها عنه عدا "الفاشر"، وأجزاء من ولاية شرق دارفور.

تسلسل السقوط

يتكون إقليم دارفور من 5 ولايات هي "شمال وجنوب وغرب وشرق ووسط دارفور"، تمكنت قوات الدعم السريع من بسط سيطرتها الكاملة على 4 ولايات منها، وذلك خلال 8 شهور من الصراع المسلح مع الجيش السوداني.