هل يتسبب الصراع حول "الفاشر" بانزلاق دارفور نحو صراع عرقي؟

تمر مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غرب السودان، بأوضاع أمنية معقدة، وذلك عقب الحصار الذي تتعرض له المدينة من قبل "قوات الدعم السريع"، بينما تنتشر قوات الحركات المسلحة داخل شوارعها متأهبة للقتال جنبًا إلى جنب مع الجيش السوداني، وسط مخاوف من أن تدفع هذه التطورات الإقليم نحو الصراع العرقي المفتوح.

وأصبحت مدينة "الفاشر" الوحيدة في إقليم دارفور التي ما زالت خارج سيطرة "قوات الدعم السريع"، بعد أن تمكنت الأخيرة من بسط سيطرتها على كامل الإقليم عقب معارك ضارية مع الجيش السوداني في "نيالا وزالنجي والجنينة والضعين".

وتحتضن المدينة مقر قيادة الفرقة السادسة التابعة للجيش السوداني، وهي الوحيدة المتبقية من أصل 5 فرق عسكرية في إقليم دارفور، بعد أن سقطت الـ4 الأخريات، بيد قوات الدعم السريع.

وبدت الأوضاع العسكرية في مدينة "الفاشر" أكثر تعقيدًا عقب إعلان بعض الحركات المسلحة في دارفور الانضمام للجيش في مواجهة "الدعم السريع"، بينما تُصر الأخيرة على إنهاء وجود الجيش فيها ليصبح كامل الإقليم تحت سيطرتها.