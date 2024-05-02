بسبب أطفال غزة.. إسرائيل "تخشى" إدراجها على القائمة الأممية السوداء

تحدثت هيئة البث العبرية، اليوم الخميس، عن خشية في إسرائيل من احتمال إدراجها على القائمة السوداء للأمم المتحدة بسبب إيذائها أطفال غزة، وذلك عقب تقرير أعدته مبعوثة أممية معنية بحال الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الهيئة العبرية قولها: "تثير التصريحات العديدة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضد إسرائيل، خاصة في ظل الحرب، مخاوف من إدراجها لأول مرة على القائمة السوداء بصفتها واحدة من 8 دول تؤذي الأطفال في مناطق النزاع".

وأضافت أنه "من المنتظر أن يُنشر الشهر المقبل تقرير أعدّته مبعوثة الأمم المتحدة المعنية بحال الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة، فيرجينيا غامبا".