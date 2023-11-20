تقرير: 80% من أطفال غزة يعانون صدمات نفسية بسبب الحرب‎

ويؤكد جيمس دينسلو، رئيس الفريق المتخصص في النزاعات والمساعدات الإنسانية في منظمة إنقاذ الطفولة غير الحكومية، في حديثه عن الوضع من وجهة نظر نفسية، أنّه "ليس لدينا منظور كافٍ لتقدير العواقب التي قد تترتب على الحرب على الأطفال". بحسب ما نقله التقرير الذي نشره موقع إذاعة فرنسا الدولية.

وأوضح دينسلو أنّ مصير أطفال غزة أكثر إثارة للقلق بالنظر إلى أنهم كانوا يعانون بالفعل من ظروف الضعف الشديد قبل بدء الهجمات الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتابع قوله: "لا ننسى أن هذا ليس الصراع الأول الذي يواجهونه، إذا كنت شاباً في غزة يبلغ من العمر 15 عاماً، أعتقد أن هذا هو الصراع الرئيسي الخامس الذي تواجهه، على الرغم من أنه من الواضح أن هذا هو الأسوأ على الإطلاق" بحسب تعبيره.

ووفق المصدر ذاته فإن "أربعة من كل خمسة أطفال في قطاع غزة تظهر عليهم علامات الاكتئاب ومشاكل الصحة العقلية الأخرى، وبالتالي فإن هذه الفئة من السكان كانت بالفعل ضعيفة للغاية قبل النزاع ويجب أن نأخذ ذلك في الاعتبار لفهم التأثير الذي أحدثته عليهم الأسابيع الستة الماضية".

وفي قطاع غزة، الذي وصفه التقرير بأنّه "سجن حقيقي في الهواء الطلق، لا يوجد مفر، ولا يمكن نقل الأطفال من المناطق الخطرة، خلافاً لما يجري في أوكرانيا، كما يوضح ممثل منظمة إنقاذ الطفولة".