أبرزها الكوليرا والسل.. الحرب في غزة تنذر بـ "كارثة وبائية"

تتعالى تحذيرات المختصين من انتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة بين سكان قطاع غزة، بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشونها إثر الحرب الإسرائيلية.

ففي حديث لـ"إرم نيوز" كشف المختص في الأوبئة والأمراض المعدية بوزارة الصحة في غزة، غسان وهبة، أن "هناك مخاوف من انتشار أمراض الكوليرا والسل بين سكان القطاع، خاصة في ظل الاكتظاظ السكاني بالمحافظات الجنوبية"، مشيرًا إلى أن الوزارة سجلت أرقامًا مخيفة بهذا الشأن.

وقال وهبة: "اليوم يعاني سكان القطاع من نقص في مياه الشرب الصالحة للاستخدام الآدمي، كما أن أكوام القمامة في الشوارع وبمراكز الإيواء، وكل ذلك سيؤدي لانتشار الأمراض المعدية والخطيرة وخاصة الكوليرا".

وأضاف "هناك حوالي 54 ألف حالة ظهرت عليها الأعراض المتعلقة بمرض الكوليرا، وأنه لا يمكن التعامل معها في الوقت الراهن بسبب نقص التحاليل والمعدات الطبية"، محذرًا من خطورة تفشي المرض.

وتابع: "كما سَجلت وزارة الصحة إصابة أكثر من 82 ألف شخص بأمراض تتعلق بالجهاز التنفسي، ما ينذر بتطور تلك الأمراض، وانتشار مرض السل بين سكان القطاع، خاصة في ظل استنشاق السكان هواء غير نظيف وملوث بغبار الصواريخ والمتفجرات".