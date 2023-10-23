ساسة السودان يبحثون في أديس أبابا سبل وقف الحرب

انطلقت اليوم الإثنين، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اجتماعات للقوى السياسية السودانية بهدف مناقشة سبل وقف الحرب واستعادة الحكم المدني للفترة الانتقالية.

وتشارك في الاجتماعات التي تستمر إلى يوم الأربعاء، مجموعة من الأحزاب السياسية ومنظمات مجتمع مدني ولجان المقاومة، إضافة لشخصيات بارزة يتقدمها رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك.

وقال حمدوك، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، إن الاجتماعات تمثل بداية لعملية أكثر شمولًا تفتح المجال لمشاركة القوى المدنية المناهضة للحرب والداعمة للسلام واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي كافة.

وأكد أن معاناة الشعب السوداني مع الحرب الجارية تحتم على الجميع مضاعفة الجهود للتوافق على مشروع سياسي وإنهاء النزاع ومعالجة آثاره الإنسانية الملحة وتحقيق السلام الشامل.