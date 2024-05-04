هل تؤسس الاحتجاجات الطلابية لتغيير في الرأي العام العالمي؟

إلى أين يمكن أن تصل الاحتجاجات التي تشهدها جامعات أمريكية؟ وكيف يمكن أن ينعكس التعامل الحكومي معها على حرية التعبير؟

في تعليقه على ما تشهده الجامعات الأمريكية من احتجاجات، يقول الباحث الفلسطيني ماجد كيالي لـ "إرم نيوز" إن تلك الاحتجاجات هي جزء من حراكات المجتمع المدني، ويمكن القول إنها تؤسس لنوع من التغيير في الرأي العام العالمي.

ويقول كيالي، إن تلك الحراكات في الدول الغربية، تُعد تأكيداً على أن المجتمع المدني، أو الليبرالية الديمقراطية استطاعت أن تثبت نفسها، في المجتمعات الغربية، إذ إننا نجد في المقابل أن دولاً أخرى، ومنها التي تعتبر صديقة للعرب تاريخياً، لم تشهد حراكات مجتمعية فيها بخصوص ما يحصل في فلسطين، وهذا يؤشر إلى أن هناك نوعاً من التميز بين مواقف الحكومات الغربية وبين مواقف المجتمعات في تلك البلدان.

ويشير كيالي إلى أن تلك الحراكات تميزت بوجود الصوت اليهودي المعارض للسسياسات الإسرائيلية والذي قال إن إسرائيل لا تمثل اليهود في العالم، وإنها لا تحتكر تمثيل ضحايا "الهولوكوست"، وإن هناك فرقاً بين اللاسامية، ومعاداة سياسات إسرائيل، فهذه غير تلك.