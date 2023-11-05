السعودية تدين دعوة وزير إسرائيلي لإلقاء قنبلة نووية على غزة

رفضت السعودية، التصريحات الصادرة عن أحد الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، والتي دعا فيها إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

وأدانت السعودية بأشد العبارات "التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر"، مؤكدة بأنها "تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية".

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن "عدم إقالة الوزير من الحكومة فوراً والاكتفاء بتجميد عضويته تعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية".