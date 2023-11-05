السعودية تدين دعوة وزير إسرائيلي لإلقاء قنبلة نووية على غزة
رفضت السعودية، التصريحات الصادرة عن أحد الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، والتي دعا فيها إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.
وأدانت السعودية بأشد العبارات "التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر"، مؤكدة بأنها "تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية".
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن "عدم إقالة الوزير من الحكومة فوراً والاكتفاء بتجميد عضويته تعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية".
صرّح وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، المنتمي لحزب "عوتسما يهوديت" الراديكالي المتطرف، بإمكانية استخدام القنبلة النووية على قطاع غزة؛ الأمر الذي دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى التعليق بسرعة، قائلًا إن "تصريح الوزير منفصل عن الواقع".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن وزير التراث لا يستبعد الخيار النووي على غزة في وقت يوجد هناك 241 أسيرًا إسرائيليًّا.
وكان الوزير المتطرف أدلى بتصريحات صباح الأحد، لإذاعة "راديو باراما" الحريدية، قال فيها إن الخيار النووي من بين الخيارات، وذلك حين سُئِل "إذا كان يتطلع أن ينهضوا صباح غد ويلقوا قنبلة نووية على غزة".