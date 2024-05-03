التهمة "ملاك الرحمة".. حزن عميق بعد مقتل الطبيب البرش بسجون إسرائيل (فيديو وصور)

"نموت واقفين ولن نركع".. كانت هذه آخر تغريدات الطبيب والجراح الفلسطيني الشهير عدنان البرش، بعد اعتقاله في ديسمبر الماضي من مستشفى العودة شمال غزة، ليعلن عن مقتله في سجون إسرائيل تعذيبًا.

"ملاك الرحمة" عدنان البرش الذي ظل لأشهر يضمد الجروح ويخفف آلام مصابي أهل غزة في وضع وظروف غير طبيعية، جرّاء الحرب الإسرائيلية على القطاع.. ها هو يستريح رغمًا عنه بعد محاصرته ومداهمته وتعرضه للإصابة واعتقاله أخيرًا.

ففي 18 نوفمبر الماضي، وبعد خروجه من مجمع الشفاء بغزة، أجبره الجيش الإسرائيلي على ترك مرضاه دون رعاية، ليخرج باكيًا: "والله خرجنا من المستشفى بغصة، لكننا أدينا الرسالة، والله أدينا الرسالة، وأجرنا على الله".

أثار رحيله حزنًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما ارتفع عدد قتلى الكوادر الطبية بغزة إلى 496 ضحية، بعد مقتل "البرش".