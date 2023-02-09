السودان.. البرهان وحميدتي وقوى"الاتفاق الإطاري" يجتمعون بـ"الكتلة الديمقراطية" لحسم الخلافات

كشف الناطق الرسمي للعملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، اليوم الخميس، عن اجتماع مرتقب يجمع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وممثلين لقوى "الاتفاق الإطاري"، مع أطراف من مجموعة "الكتلة الديمقراطية" لحسم الخلافات.

وأوضح خالد عمر في تصريح صحفي، أن "الاجتماع المرتقب، اليوم، يأتي تلبية لمبادرة تقدمت بها الآلية الرباعية، لمناقشة سبل انضمام القوى غير الموقعة على الاتفاق الإطاري للعملية السياسية الجارية، بغية الوصول سويا لاتفاق سياسي نهائي يستعيد مسار الانتقال المدني الديمقراطي".

وأشار إلى أن "الاجتماع سيحضره كل من البرهان وحميدتي، وثلاثة ممثلين للقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وهم الهادي إدريس، والواثق البرير، وطه عثمان، بجانب مني أركو مناوي، وجبريل إبراهيم، وجعفر الميرغني، ممثلين عن تنظيماتهم، وذلك بحضور الآلية الرباعية والآلية الثلاثية".

وقال، إن "لقاء التنظيمات الثلاثة يأتي لمواصلة النقاش الذي انخرطنا فيه من قبل، وسنقوم بإطلاع الرأي العام على مخرجات الاجتماع بمجرد قيامه والفراغ منه".