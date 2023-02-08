6 مبعوثين دوليين يؤكدون دعم "الاتفاق الإطاري" لحل الأزمة السودانية

أعلن 6 مبعوثين دوليين إلى السودان يوم الأربعاء، دعم بلدانهم العملية السياسية الجارية في البلاد، واستكمال "الاتفاق الإطاري" بما يمهد الطريق لحكومة انتقالية بقيادة مدنية.

ووصل إلى الخرطوم، الأربعاء، 6 مبعوثين خاصين من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والنرويج والولايات المتحدة، في زيارة مشتركة تستمر ليومين، في إطار الجهود الرامية لدفع الأطراف السودانية لإنهاء الأزمة السياسية.

وعقد المبعوثون فور وصولهم اجتماعا في الخرطوم مع رؤساء وممثلي القوى الموقعة على "الاتفاق السياسي الإطاري"، وناقش الاجتماع مجريات العملية السياسية في مرحلتها النهائية.

وقال المتحدث باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، في تصريح صحفي، إن "القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري عرضت خلال الاجتماع تصورها للخطوات القادمة وأهم التحديات وكيفية تلافيها، لضمان الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي في أسرع فرصة ممكنة.

وذكر أن المبعوثين الدوليين جددوا دعمهم للاتفاق الإطاري الموقع في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي، باعتباره "الأساس الوحيد للوصول إلى توقيع اتفاق نهائي، تتشكل بموجبه حكومة مدنية ذات مصداقية تضطلع بمهام إدارة الفترة الانتقالية".