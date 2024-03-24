الجيش الإسرائيلي يحاصر مستشفيين في جنوب غزة

أفادت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، الأحد، بأن القوات الإسرائيلية تحاصر مستشفيين إضافيين في جنوب قطاع غزة، بعد أيام عدة من بدء العملية العسكرية التي استهدفت مستشفى الشفاء، أكبر صرح طبي في القطاع.

وتقول إسرائيل إن مقاتلي حماس يستخدمون المرافق الطبية، وهو ما تنفيه الحركة التي تخوض ضد الجيش الإسرائيلي حربا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب "فرانس برس".

وقال الهلال الأحمر، في بيان مقتضب: "قوات الاحتلال تحاصر كلا من مستشفى الأمل ومستشفى ناصر، وسط قصف عنيف جداً وإطلاق نار كثيف"، والمستشفيان يقعان في خان يونس جنوباً.

وسبق أن أعلنت الجمعية، في وقت مبكر صباح الأحد، مقتل أحد كوادرها.