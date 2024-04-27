"واللا": الجيش الإسرائيلي نجح في إلحاق الضرر بـ"السنوار"

ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، السبت، أن الجيش الإسرائيلي نجح في إلحاق الضرر بزعيم حركة حماس داخل قطاع غزة، يحيي السنوار، في الشهر السابع من الحرب أكثر من أي وقت مضى.

ولفت الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي قسّم قطاع غزة إلى قسمين؛ شمالي وجنوبي، بعد 7 أشهر من الحرب، متحدثًا عن أهمية هذه الخطوة.

ونقل عن قائد الفرقة "162" مدرعة، العميد إيتسيك كوهين، المسؤول عن القتال داخل غزة بالوقت الراهن، قوله إن المحور الذي يقسّم غزة إلى قطاعين أصبح نقطة محورية لتحييد هجمات "حماس".

وأضاف كوهين أنه على ذلك وضع خطة لتزويد القوات بالمدرعات والدبابات التي تساهم في تحسين قدراتهم لمواصلة المناورة البرية.