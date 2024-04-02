"غزة مثالًا".. واشنطن تصّوت ضد إسرائيل علنًا وتسلّحها سرًّا

بعد أن تبنى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي قرارًا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة مع امتناع الولايات المتحدة الأمريكية، عندها استبشرت الأوساط العالمية والشرق أوسطية خصوصًا خيرًا بتحول لافت في موقف واشنطن تجاه الحرب الدائرة في القطاع منذ السابع من أكتوبر.

ولم تمر سوى أيام عدة، وتأتي الأخبار على نقيض ما سبق وتتحدث عن مصادقة الرئيس الأمريكي جو بايدن "سرًّا" على حزمة مساعدات أمريكية ضخمة لتل أبيب، رغم تصاعد الخلافات بين الحليفين في الآونة الأخيرة على خلفية الحرب في غزة وتداعياتها، وهذا ما ينسف إعلان واشنطن مؤخرًا بأنها لم تسلّم إسرائيل كل ما تطلبه من أسلحة.

تواطؤ وبرود

ازدواجية وتناقض المواقف الأمريكية عموما تجاه أبرز القضايا العالمية، واجهت مؤخرًا كمًّا هائلًا من الانتقادات اللاذعة والقوية، وآخرها في غزة فقد تعرضت لاتهامات صريحة بالتواطؤ والبرود لإطالة أمد هذه الحرب، حيث تعارض وقف الحرب من جهة، بينما تبدي الأسى والحزن تجاه مقتل الآلاف في غزة؛ ما يدفع لطرح العديد من التساؤلات.

وواجه الرئيس بايدن جملة من الاتهامات بعدم الجدية في الضغط على إسرائيل لوقف الحرب الدائرة في غزة منذ 6 أشهر، إذ يرى مراقبون أن ذلك يعد بمثابة ضوء أخضر لتل أبيب لاجتياح رفح جنوبي قطاع غزة في الوقت الذي يدرس فيه الطرفان خيارات العملية.