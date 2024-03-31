بعد مصادقة بايدن سرًا.. ماذا تضم قائمة السلاح الأمريكي الجديد لإسرائيل؟

وافقت واشنطن "سراً" على تزويد الجيش الإسرائيلي بكميات ضخمة من السلاح تقدر بمليارات الدولارات، تشمل ألفي قنبلة من طراز "MK84" والتي تزن الواحدة منها طنا، ويمكنها أن تخلف حفرة قطرها 15 مترًا، حسبما أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، السبت.

الكشف عن طبيعة الأسلحة التي ستحصل عليها إسرائيل، يأتي عقب التقارير التي أكدت، أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، صادق سرًا على حزمة مساعدات أمريكية ضخمة لتل أبيب، على الرغم من الخلافات الحادة بينه وبين حكومة بنيامين نتنياهو.

ووقفت مسألة الأسلحة والذخائر التي يحتاج إليها الجيش الإسرائيلي على رأس جدول أعمال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال زيارته لواشنطن، والتي عقد خلالها اجتماعات عديدة، شملت نظيره لويد أوستن، ومسؤولين كبار في وزارة الدفاع الأمريكية والبيت الأبيض.