بعد مصادقة بايدن سرًا.. ماذا تضم قائمة السلاح الأمريكي الجديد لإسرائيل؟
وافقت واشنطن "سراً" على تزويد الجيش الإسرائيلي بكميات ضخمة من السلاح تقدر بمليارات الدولارات، تشمل ألفي قنبلة من طراز "MK84" والتي تزن الواحدة منها طنا، ويمكنها أن تخلف حفرة قطرها 15 مترًا، حسبما أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، السبت.
الكشف عن طبيعة الأسلحة التي ستحصل عليها إسرائيل، يأتي عقب التقارير التي أكدت، أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، صادق سرًا على حزمة مساعدات أمريكية ضخمة لتل أبيب، على الرغم من الخلافات الحادة بينه وبين حكومة بنيامين نتنياهو.
ووقفت مسألة الأسلحة والذخائر التي يحتاج إليها الجيش الإسرائيلي على رأس جدول أعمال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال زيارته لواشنطن، والتي عقد خلالها اجتماعات عديدة، شملت نظيره لويد أوستن، ومسؤولين كبار في وزارة الدفاع الأمريكية والبيت الأبيض.
قنابل مارك الأمريكية
وتشمل قائمة السلاح الأمريكي التي صادق بايدن عليها ألفي قنبلة "MK84" غير الموجَّهة، متعددة الأغراض حرة الإسقاط، ويصل طول الواحدة منها إلى 3.3 متر وتزن الواحدة منها طنًا.
ووفق صحيفة "معاريف"، استخدمت القوات الأمريكية هذا الطراز من القنابل في حروبها في فيتنام والعراق وأفغانستان، واستخدمتها إسرائيل إبان حرب "الجرف الصامد" عام 2014.
وتشمل الحزمة الأمريكية أيضًا 500 قنبلة من طراز "MK-82" الأصغر حجمًا، وتزن قرابة 250 كيلوغرام للواحدة، حيث تعد على خلاف السابقة صاروخًا موجهًا دقيق الإصابة، ويمكنها ضرب أهداف في المناطق التي يتحصن بها عناصر حماس تحت الأرض، وفق "معاريف".
وتضم الأسلحة أيضًا قنابل من طراز "GBU-12/Mk82" الموجهة بالليزر، وأنظمة "JDAM" التي تُعرف باسم ذخائر الهجوم المباشر المشترك، وهي حزمة توجيه تُثبَّت على القنابل غير الموجهة وتحولها إلى أسلحة ذكية.
مقاتلات الجيل الخامس
وقررت الإدارة الأمريكية تزويد إسرائيل بـ 25 مقاتلة شبحية جديدة من طراز "F-35A"، والتي كان سلاح الجو الإسرائيلي قد تسلم 3 أسراب قتالية منها حتى مطلع العام الماضي، بواقع 36 مقاتلة.
وتنتج شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية ثلاث فئات، الأولى "F-35A"، والمخصصة للإقلاع والهبوط الاعتيادي، لصالح سلاح الجو الإسرائيلي فقط، والثانية "F-35B" ذات الإقلاع والهبوط العمودي القصير، بينما خُصِّصَت الفئة الثالثة "F-35C" لسلاح الجو الأمريكي، ويمكنها العمل على متن حاملات الطائرات.
اغتيال مروان عيسى
وأكدت الصحيفة نقلًا عن مصادر بوزارة الخارجية الإسرائيلية أن إجمالي قيمة الصفقة يصل إلى 2.5 مليار دولار أمريكي.
وأوضحت "معاريف" أن واشنطن واجهت انتقادات حادة أخيرًا عقب استخدام إسرائيل قنابل تزن طنًا في مناطق حضرية، مثل مخيم "جباليا" الواقع إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ولفتت إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي استخدم قنبلة تزن طنا أيضًا، أي طراز "MK84" الأمريكي، لاغتيال القيادي العسكري في حماس، مروان عيسى في الأسابيع القليلة الماضية.