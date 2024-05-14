مقتل 5 جنود إثر هجوم لداعش على موقع عسكري في العراق (صور)

أفادت مصادر عراقية، الاثنين، بمقتل ضابط عراقي و5 جنود إلى جانب إصابة 5 آخرين، جراء هجوم شنه مسلحون من تنظيم "داعش".

وأصدرت وزارة الدفاع العراقية بيانا نعت فيه العقيد خالد ناجي وساك "مع عدد من مقاتلي الفوج (الثاني لواء المشاة الثالث والتسعين فرقة المشاة الحادية والعشرين) الأبطال نتيجة تصديهم لتعرض إرهابي".

وأضاف البيان أن قوات الأمن صدت الهجوم لكن سقط العديد من القتلى والجرحى في هذه العملية.

وتتطلع بغداد الآن إلى انسحاب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي ساعد في هزيمة داعش، واقتصار دوره في العراق على تقديم المشورة، قائلة إن قوات الأمن المحلية يمكنها مواجهة التهديدات بنفسها.