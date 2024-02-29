الرئيس التونسي: "لوبيات فساد" دفعت أموالا لتحريك الشارع
قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إن "لوبيات فساد" في عدد من المدن، دفعت أموالاً بهدف مشاركة المواطنين في احتجاجات غايتها "حقيرة ومفضوحة".
جاء ذلك خلال اجتماع سعيّد مع وزير الداخلية كمال الفقي ومدير عام الأمن الوطني مراد سعيدان، والمدير العام آمر الحرس الوطني حسين الغربي.
وحسب بيان نشرته صفحة الرئاسة التونسية عبر "فيسبوك" تطرق سعيّد، إلى توزيع الأموال خلال هذه الأيام من قبل من وصفها بـ"لوبيات الفساد في عدد من مدن الجمهورية، للمشاركة في احتجاجات مدفوعة الأجر غايتها حقيرة ومفضوحة ويعلمها، والحمد لله تعالى، الشعب التونسي".
وانتقد الرئيس التونسي ما وصفه بـ "تزييف الحقائق ونشر المغالطات".
وتابع البيان بالقول إن "السيارات تم تسويغها والمسالك تم تحديدها والشعارات التي سيتم رفعها تم وضعها، ومع ذلك يُقدّم هؤلاء أنفسهم في ثوب الضحية ويُلبسون على عادتهم في ذلك الحق بالباطل في تزييف الحقائق ونشر المغالطات وبثّ الفتن والإشاعات".