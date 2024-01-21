عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، باقتحام عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى، بحماية من قوات الشرطة الإسرائيلية.

وبحسب الوكالة، بدأت عملية الاقتحام من جهة باب المغاربة، ونفذ المستوطنون "جولات استفزازية" في باحات الأقصى، وأدوا طقوسًا تلموديةً.

ومنعت الشرطة الإسرائيلية المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، الفلسطينيين من الدخول إليه.

يأتي ذلك في ظل قيود وإجراءات مشددة فرضتها الشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس للجمعة الرابعة عشرة على التوالي، إذ تمَّ منع الفلسطينيين من الوصول للمسجد الأقصى.