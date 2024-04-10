عائلةُ مسنة فلسطينية تتهم الجيش الإسرائيلي بحرقها وهي على قيد الحياة

وأوضح النواتي في حديث لـ"إرم نيوز"، "أن جنود الاحتلال هاجموا منزل العائلة واعتقلوا جميع الرجال، وأجبروا النساء والأطفال على المغادرة تجاه وسط وجنوب القطاع"، مبيناً أن الجنود أجبروا العائلة على ترك والدتهم المسنة.

وأضاف: "زوجة عمي كانت مسؤولة عن رعاية زوجتي، والجنود أمروها بتركها في المنزل بزعم أنها في أمان ولا يمكن أن تصاب بسوء، وأنهم سيهتمون بسلامتها الشخصية؛ لكنهم أشعلوا النيران في المنزل وتركوها تحترق وهي على قيد الحياة".

وأشار النواتي إلى "أنه لم يكشفوا جريمة الاحتلال إلا بعد الانسحاب الإسرائيلي من محيط الشفاء، وأنهم خلال فترة اختفاء جدته تواصلوا مع المؤسسات الدولية والصليب الأحمر؛ إلا أنهم لم يحصلوا على أي معلومة بشأن مصيرها".