مدير مجمع الشفاء الطبي يسرد لـ"إرم نيوز" مأساة أكبر مستشفيات غزة

ووفق ما قاله مراسل "إرم نيوز" في غزة، فإن ما حدث بدا وكأنه كمين محكم نصبه الجيش الإسرائيلي لحركة حماس، حيث قامت قبل حوالي أسبوعين من الآن بحصار مجمع الشفاء الطبي فجر أحد الليالي مصحوبًا بعدد كبير من الآليات العسكرية وجنود المشاة والوحدات الخاصة إلى جانب غطاء ناري مكثف على جميع البنايات المحيطة بالمستشفى.

وأضاف مراسلنا أنه جرت حينها اشتباكات بين عدد من عناصر حركة حماس المتواجدين بالمستشفى والجيش الإسرائيلي قُتل على إثرها مسؤول عمليات الأمن في قطاع غزة العميد فائق المبحوح إلى جانب مقتل 160 عنصرًا واعتقال العشرات من الكوادر العسكرية والأمنية، بحسب تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الذي وصف العملية بأنها الأكبر منذ بدء الحرب.

وانسحب الجيش الإسرائيلي من مجمع الشفاء الطبي، حيث تظهر الصور ومقاطع الفيديو دمارا هائلا أحدثته الطائرات الحربية الإسرائيلي بكل ما يحيط بالمستشفى من بيوت وعمارات وبنايات سكنية، حيث جرى قصف البيوت والبنايات فوق رؤوس ساكنيها بعد أن منعتهم من الخروج والنزوح باتجاه الجنوب وقامت بحصارهم.

كما أظهرت الصور مشاهد قاسية لدمار كبير أصاب جميع المباني الرئيسية للمجمع بعد قصفها وحرقها وتجريف ساحات المجمع وتجريف القبور الموجودة بالساحة وإعدام العشرات منهم من تحللت جثته ومنهم من جرى إعدامه حديثًا، في جريمة مروّعة داخل أكبر مؤسسة طبية في قطاع غزة والتي تحمل دلالات رمزية في داخل كل مواطن بغزة.

ويعد مجمع الشفاء الطبي أكبر مستشفيات قطاع غزة من حيث المساحة وعدد الأقسام والعيادات الخارجية، فضلًا عن قدمه، فقد تأسس عام 1946 في عهد الانتداب البريطاني، وجرى تطويره في عهد الإدارة المصرية حتى عان 1967 واحتلال قطاع غزة بعد حرب النكسة وخضع المجمع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة، وصولًا إلى توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية عام 1994.

ويحتوي المجمع على ثلاث مستشفيات تخصصية؛ مستشفى الجرحى والباطنة والنساء والتوليد، وبقدرة سريرية تتجاوز 550 سريرًا.