فرّت من الحرب مع إسرائيل.. عائلة فلسطينية تقضي بسيول ليبيا

جلبت السيول المدمرة في ليبيا مأساة جديدة لعائلة فلسطينية استقر بها المقام هناك بعد فرارها من قطاع غزة أثناء حرب عام 1967 مع إسرائيل.

وتوفي اثنان من أفراد عائلة أبو عمرة، أب وابن، وما زال 12 آخرون في عداد المفقودين بعد أن دمرت العاصفة دانيال سدين وجرفت مباني ودمرت ما يصل إلى رُبع مدينة درنة في شرق ليبيا.

وتوافد الجيران والأصدقاء يوم الأربعاء على الخيمة لتقديم واجب العزاء للعائلة.

وقال فايز أبو عمرة (54 عاما) في خيمة نصبها لتلقي العزاء في دير البلح بجنوب قطاع غزة: "عشنا يومين في قلق حتى علمنا أن هناك متوفين وناجين، والمصيبة التي حصلت بشعب كامل سببت لنا الألم، وشكلت لنا صدمة كبيرة جدا".