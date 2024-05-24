احتقان وتوتر في القيروان التونسية ومطالبات بمعرفة مصير 23 مفقوداً

تسود حالة من الاحتقان والتوتر مدينة القيروان التونسية، بعد فقدان 23 تونسياً، معظمهم من أبناء المدينة فُقد أثرهم منذ أسبوعين.

وخرج المئات من أهالي القيروان إلى الشوارع وأغلقوا الطرق في مفترق "الزربية" عند المدخل الشمالي للمدينة وعطلوا حركة السير ونصب بعضهم خيمة وسط الطريق، فيما تواجدت قوات أمنية في المكان.

وطالب أهالي المفقودين السلطات التونسية بمعرفة مصير أبنائهم، منددين بغياب المعلومات الرسمية والصحيحة بشأن هذه الحادثة، وسط تضارب الروايات.

وكان المفقودون قد غادروا المدينة ضمن حملة للهجرة غير الشرعية، انطلقت من سواحل مدينة نابل، أملاً في التوجه إلى إيطاليا.

وكثفت السلطات التونسية جهودهاً للبحث عن المفقودين الذين اختفت آثارهم في البحر، دون التوصل إلى أي معلومة بشأنهم حتى الآن.

بالتوازي مع ذلك، أعلن الحرس الوطني في صفاقس وبحري الوسط، "إحباط 18 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ عدد هام من المجتازين".

وشهدت تلك الجهود أيضاً، بحسب بيان نشر عبر فيسبوك، "إلقاء القبض على عدد 49 شخصاً مفتش عنهم من منظمين ووسطاء لعمليات الاجتياز".