مؤتمرات وتجديد دماء.. الأحزاب المغربية أمام اختبار "استعادة الثقة"

تسعى الأحزاب المغربية الممثلة في البرلمان إلى تغيير منظوماتها السياسية، وتقديم عرض سياسي جديد بعد عقد مؤتمراتها الوطنية. كما هو الشأن لحزب "الأصالة والمعاصرة" وحزب "الاستقلال"، وقبلهما حزب "الحركة الشعبية" المعارض.

وجاءت هذه المؤتمرات في سياق الحديث عن مطالب بالرفع من منسوب الثقة لدى النخب البرلمانية، وإبعاد المفسدين عن قبة البرلمان.

وبصرف النظر عن تباين الظروف بين المؤتمرات الوطنية الحزبية الثلاثة المذكورة، فإن المشهد السياسي ورأي الشارع المغربي ينتظر مؤتمرات باقي الأحزاب، حتى يتبين مدى جدية واجتهاد هذه المؤسسات الحزبية في تقديم عروض أو بدائل سياسية حقيقية ومقنعة، تخرج هذا المشهد من بوتقة أزمة عزوف سياسي طال أمده جراء صراعات حزبية أو أيديولوجية جوفاء.

ويرى مراقبون أن الأحزاب تسعى إلى كسر الجمود السياسي، وتذويب جدار السخط الشعبي عليها، من خلال انتخاب وجوه جديدة، وابتكار آليات ومنظومات حديثة لتدبير الشأن الحزبي.