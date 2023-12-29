القوات الإسرائيلية تنفذ سلسلة اقتحامات في مدن الضفة الغربية
شهدت مدن الضفة الغربية اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي التي نفذت سلسلة اقتحامات، الليلة الماضية وصباح اليوم الجمعة، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين واعتقال آخرين.
وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية أشارت إلى إصابة فلسطيني، فجر اليوم الجمعة، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم قلنديا، شمال القدس.
ونقلت عن مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المخيم، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام.
وذكرت الوكالة أن سلسلة الاقتحامات التي نفذتها القوات الإسرائيلية شملت كلاً من: قرية دير أبو مشعل، شمال غرب رام الله، وعدة مناطق في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، وحي سطح مرحبا في مدينة البيرة، وقرية رافات شمال غرب القدس، ومخيم بلاطة، والمنطقة الشرقية من مدينة نابلس.
وبينت أن الاقتحامات تخللتها حملة دهم وتفتيش لمنازل الفلسطينيين، واعتقال عدد منهم، وسط اندلاع مواجهات في عدد من المدن والقرى.
وأضافت أنه جرى اعتقال طفل من مخيم عين السلطان، شمال غرب مدينة أريحا.
والليلة الماضية، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، عقب اقتحامها بلدة عرابة جنوب جنين.
كما قُتل فلسطيني من بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس، أمس، برصاص القوات الإسرائيلية قرب حاجز "مزموريا" الفاصل بين مدينتي القدس وبيت لحم.
وزعمت الشرطة الإسرائيلية أن الفلسطيني "أحمد عليان" من بلدة جبل المكبر، حاول تنفيذ عملية طعن قرب حاجز "مزمورية"، وفقًا لـ "وفا".