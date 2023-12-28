نُذر خطيرة تهدد المنطقة.. إلى أين يقود "سيناريو" تواصل الحرب على غزة؟

يوما تلو الآخر، تتصاعد مؤشرات المشهد الإقليمي والدولي بشدة لتؤكد أن تواصل الحرب الإسرائيلية وإطالة أمدها على غزة يحمل نذرا خطيرة بإشعال المنطقة وامتداد الصراع بشكل أكثر حدة.

ففي أيام الحرب الأولى بعد عملية طوفان الأقصى، لم تتكهن الأوساط السياسية والتحليلات بفظاعة العمليات العسكرية الإسرائيلية التي خلفت حتى الآن عشرات آلاف القتلى والمصابين، فضلا عن تدمير قطاع غزة، كما لم تتنبأ أكثر التحليلات تشاؤما باستمرارها لما يقارب ثلاثة أشهر.

وفي قراءة تحليلية قدمها خبراء ومحللون لـ "إرم نيوز"، توقعوا بناء على سيناريو "تواصل الحرب" أن تدخل المنطقة في تقلبات واضطرابات على جميع المستويات، وما لذلك من انعكاسات على مستوى العالم سياسيا واقتصاديا.

ويشير الخبراء والمحللون إلى فشل الرهانات على الموقف الأمريكي وعلى فاعلية الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحديدا، في كبح جماح الاعتداءات الإسرائيلية، فيما بدأت آثار الحرب تلقي بظلالها بشكل كبير على المنطقة سياسيا واقتصاديا، تزامنا مع تعاظم بوادر توسعها بشكل مقلق.

وبحسب هؤلاء، فإن ما قد ينبئ بدخول المنطقة بأكملها إلى نفق مظلم لا تبدو في نهايته بوادر انفراج في المدى المنظور عدة عوامل تتعلق بالتعنت الإسرائيلي، ومسألة تهجير الفلسطينيين، والدور الإيراني في المنطقة، وما تقوم به ميليشياتها.

تعنت بلا مؤشرات تهدئة

يبدو التعنت الاسرائيلي في استمرار الحرب على غزة بلا أي مؤشرات للتهدئة، وسط تصاعد العمليات العسكرية في الضفة الغربية، إذ إن بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة عبروا عن نواياهم قولا وفعلا في السعي نحو إطالة أمد الحرب من خلال التصريحات العلنية التي وصلت لحد القول إن إسرائيل مستمرة بحربها سواء مع أو دون دعم أمريكي أو دولي.

كارثة على وشك الحدوث

ومما يدفع نحو توقع الأسوأ، تحول سيناريو التهجير القسري لسكان غزة وتأثيراته على مصر تحديدا من مخاوف وتحذيرات إلى كارثة على وشك الحدوث، إذ إن إسرائيل فرضت أمرا واقعا في غزة جعل القطاع غير قابل للحياة، حتى وإن توقفت الحرب، وأجبرت معظم السكان على النزوح باتجاه الحدود المصرية جنوبا.

إيران وميلشياتها

ولا يمكن في هذا الإطار- بحسب المحللين والمراقبين- تجاهل توسع نطاق العمليات العسكرية وتبادل الهجمات بين إسرائيل وأمريكا من جهة وميليشيات إيران في سوريا والعراق، بالإضافة إلى حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، فكلما استمرت وطالت الحرب على غزة كلما زادت احتمالية توسع هذه العمليات والهجمات.

كما لا يمكن تجاهل التهديدات التي تؤثر على الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، والتي أدت إلى زيادة التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة، وتشكيل قوة تحالف دولية بحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وعليه فإن إيران مستمرة باستغلال الأوضاع الراهنة، والدفع بالتأزيم على حساب الدم الفلسطيني، وأمن واستقرار الدول العربية، إذ صرح أحد كبار قادة الحرس الثوري الإيراني بأن عملية طوفان الاقصى جاءت ردا وانتقاما لمقتل قاسم سليماني، قبل أن تنفي القيادة السياسية ذلك.

كل ذلك يأتي وسط انعدام أفق الحلول السياسية التقليدية على المستوى الإقليمي والدولي، خصوصا في ظل تراجع الدور الدبلوماسي الأوروبي، وعدم نجاح المبادرة المصرية ورفضها من الطرفين الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.