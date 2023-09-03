فهد الجارالله للمالية.. تعديل وزاري جديد في الكويت

وجاء تعيين الجارالله وزيراً للمالية خلفاً للوزير السابق مناف عبد العزيز الهاجري الذي استقال في يوليو/ تموز.

وكان الهاجري قد تولي المنصب في أبريل/ نيسان، وخلفه فيه وزير النفط سعد البراك المنصب بالوكالة بعد استقالته.