العالم العربي
فهد الجارالله للمالية.. تعديل وزاري جديد في الكويت
صدر في الكويت، اليوم الأحد، مرسوم أميري بتعديل وزاري تضمن 3 حقائب هي المالية والتربية إلى جانب التعليم العالي والبحث العلمي، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
ونص المرسوم على تعيين فهد عبدالعزيز حسن الجارالله وزيراً للمالية، وتعيين عادل علي إبراهيم المانع وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.
وجاء تعيين الجارالله وزيراً للمالية خلفاً للوزير السابق مناف عبد العزيز الهاجري الذي استقال في يوليو/ تموز.
وكان الهاجري قد تولي المنصب في أبريل/ نيسان، وخلفه فيه وزير النفط سعد البراك المنصب بالوكالة بعد استقالته.