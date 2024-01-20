الجيش الإسرائيلي يلاحق قتلى غزة في قبورهم

لم يسلم ضحايا الحرب في غزة وهم في القبور من الممارسات الإسرائيلية في القطاع، فقد قام الجيش الإسرائيلي خلال أكثر من 100 يوم على بدء الحرب بتجريف أكثر من 12 مقبرة، ونبش ما يزيد على 1100 قبر، ونقل الجثامين إلى إسرائيل بدعوى فحصها والبحث عن جثث المختطفين.

يقول المواطن الفلسطيني رامي المجدلاوي، الذي فقد 7 من أفراد عائلته في قصف إسرائيلي لمنطقة الفالوجا شمالي غزة، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم قبل حوالي شهر مقبرة الفالوجا، ونبش عشرات القبور، وأخرج الجثامين ونقلها إلى إسرائيل، لافتًا إلى أن من بين القبور المنبوشة "قبري أخوين لي، وخمسة قبور لأبناء عمي".

ويضيف المجدلاوي، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن الجيش الإسرائيلي "لم يكتفِ بقتلهم مرة وتمزيق أجسادهم، إنما قرر فتح الجرح مرة أخرى ليؤرق نومتهم الأبدية بجرافاته وحفّاراته العملاقة".

ويتابع: "لا نعرف حتى اللحظة ما مصير جثامينهم، فقد سمعنا بعد أيام من عملية نبش القبور أن الجيش الإسرائيلي أعاد بعض الجثامين المصادرة من مقابر في شمال غزة إلى جنوب القطاع، وجرى دفنها هناك، من دون أن نعرف ما إذا كانت جثامين أخويْ وأبناء عمي جزءًا من تلك المعادة".