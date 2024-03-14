ميقاتي يطلق مخططًا فرنسيًا لإعادة إعمار مرفأ بيروت

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مخطط إعادة إعمار وتطوير مرفأ بيروت الذي أعدته فرنسا.

وخلال كلمة له في الإعلان عن العرض الخاص بالمخطط، وجّه ميقاتي "الشكر إلى فرنسا التي أعدت هذا المخطط وأنجزته، للنهوض مجددًا بهذا المرفق الحيوي لدعم الاقتصاد اللبناني ومواكبة نهوضه"، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية.

وأكد أن المشروع "سيأخذ طريقه إلى التنفيذ في أسرع وقت، من خلال مساهمات خارجية نتطلع إلى توافرها أو من إيرادات المرفأ"، مشددًا على أهمية استئناف التحقيق في ملف تفجير المرفأ "لإحقاق الحق والعدالة".

وترتكز الخطة على إعادة بناء الأرصفة المتضررة في المرفأ، وإعادة تنظيم تخطيط الميناء لتسهيل حركة المرور، وتحويل المرفأ إلى الطاقة الشمسية.

وقال ميقاتي: "إن ورشة النهوض بمرفأ بيروت من جديد وإعادة إعماره ونفض غبار الحرب عنه، تبقى أولوية وطنية واقتصادية، لكون هذا المرفأ هو الشريان الحيوي الأبرز على البحر الأبيض المتوسط، وإلى العمق العربي".

يشار إلى أن انفجارًا وقع في 4 أغسطس عام 2020 في المرفأ. ووصل نطاقه إلى عدد من شوارع العاصمة اللبنانية، مخلّفًا أكثر من 230 قتيلًا، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين.