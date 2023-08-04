لبنان يحيي ذكرى انفجار مرفأ بيروت.. مسيرة حاشدة وإصرار على تحقيق العدالة

أحيا اللبنانيون الذكرى السنوية الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، بمسيرة حاشدة، انطلقت من عدة نقاط في المدينة نحو المرفأ.

وحملت المسيرة عنوان "العدالة رغما عنهم.. من أجل العدالة والمحاسبة.. مستمرون".

وتقدم المسيرة أهالي الضحايا، ومعهم سائر المتضررين من الانفجار الذي خطف أرواح أكثر من 240 شخصا، وأسفر عن إصابة أكثر من 6500، بينهم 800 شخص يحملون إعاقات دائمة ومؤقتة.