بعد أن جرفتها السيول.. الألغام تُهدّد حياة اليمنيين

تتسبب مياه السيول الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في اليمن بجرف الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المتفجرة إلى مختلف المناطق الآمنة، لتتحول تلك المناطق من مربع آمن إلى قنبلة موقوتة، وتهديد حقيقي يستهدف حياة المواطنين.

في هذا الصدد، أفاد مشروع "مسام" لنزع وتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، في بيان صحفي نشره الأربعاء الماضي بأن: "الكم الهائل من الألغام العشوائية والمموهة والمنتشرة في كل مكان، يجعل من سيول الأمطار سيناريو مخيفا لكوارث محتملة".

وأضاف البيان، أن: "السيول تجرف كل ما في طريقها، لكن طريقها لم يعد آمناً كما كان، وإنما بات مسرحاً لعلب مهلكة للحرث والنسل، وتنقلها بين ثنايا السيول يهلك كل من تمر به".