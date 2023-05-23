العراق .. مقتل ثلاثة عناصر مرتبطين بحزب العمال الكردستاني بقصف "تركي"

لقي ثلاثة مقاتلين أيزيديين مرتبطين بحزب العمال الكردستاني، مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، إثر قصف نسب إلى تركيا في منطقة سنجار الواقعة في شمال العراق، كما أفاد بيان صادر عن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان الثلاثاء.

وذكر البيان أن "طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي استهدفت مقرًّا لمقاتلي وحدات حماية سنجار في قرية تشومو خلف في قضاء سنجار"؛ ما أدى "إلى مقتل ثلاثة مقاتلين" و"إصابة ثلاثة آخرين بجروح"، وهو القصف الثاني خلال أسبوع الذي يستهدف المنطقة.