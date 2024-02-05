طهران وحكومة الخرطوم يستعدان لإعادة فتح سفارتي البلدين (صور)
وصل وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي، اليوم الإثنين، إلى العاصمة طهران والتقى نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في الوقت الذي يعتزم فيه البلدان إعادة فتح سفارتيهما في طهران والخرطوم.
وقال موقع وزارة الخارجية الإيرانية عبر منصة "تليغرام"، إن "وزير خارجية السودان علي الصادق علي، وصل إلى طهران وعقد اجتماعًا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان".
وهذه أول زيارة لمسؤول سوداني رفيع المستوى إلى طهران بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك بعد قطيعة استمرت قرابة سبع سنوات.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم، "نأمل أن تؤدي زيارة وزير خارجية السودان لإيران إلى تشكيل أجواء جديدة في العلاقات بين البلدين".
وكشف كنعاني عن قيام إيران والسودان بوضع الأسس وإجراء الاستعدادات اللازمة لإعادة فتح سفارتيهما في طهران والخرطوم.
وقال "فيما يتعلق بالوضع الحالي في السودان نؤكد على ضرورة وقف الصراع وغياب التدخلات الخارجية والحوارات السودانية السودانية لإنهاء هذه الصراعات".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت إيران والسودان، في بيان مشترك، أنهما ستستأنفان علاقاتهما السياسية بعد 8 سنوات.
والتقى وزيرا خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان والسودان علي الصادق علي في باكو مطلع أيلول/ تموز 2023، وذلك بعد 7 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.