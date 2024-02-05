طهران وحكومة الخرطوم يستعدان لإعادة فتح سفارتي البلدين (صور)

وصل وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي، اليوم الإثنين، إلى العاصمة طهران والتقى نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في الوقت الذي يعتزم فيه البلدان إعادة فتح سفارتيهما في طهران والخرطوم.

وقال موقع وزارة الخارجية الإيرانية عبر منصة "تليغرام"، إن "وزير خارجية السودان علي الصادق علي، وصل إلى طهران وعقد اجتماعًا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان".