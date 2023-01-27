إطلاق صاروخين من غزة باتجاه إسرائيل.. وصفارات الإنذار تدوي

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قرر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، زيادة التأهب في مختلف الساحات والمناطق الفلسطينية، وذلك في أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية التي أوقعت 10 شهداء، وعشرات الجرحى في مخيم جنين.

وقال غالانت، عبر موقع "تويتر"، إنه "بعد تقييم الوضع مع كافة الأجهزة الأمنية، أصدرت تعليماتي بالعمل على ضبط المنطقة وزيادة التأهب والاستعداد في مختلف الساحات".

وشدد على أن "جهاز الأمن، سيستمر في العمل لحماية مواطني إسرائيل، وقوات الأمن مستعدة لأي طارئ".

من جهته، أمر رئيس الأركان هرتسي هاليفي، برفع حالة التأهب في صفوف القوات الإسرائيلية والاستمرار في عمليات إحباط الاعتداءات كلما اقتضت الضرورة ذلك، وفق ما ذكرته وسائل اعلام عبرية.

جاء ذلك، بعد أن عقد رئيس الأركان هاليفي، جلسة لتقييم الوضع العملياتي بمشاركة رئيس هيئة العمليات ورئيس هيئة الاستخبارات وقائد المنطقة الوسطى ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية بالإضافة إلى مندوبين عن جهاز الأمن العام "الشاباك".

كما أجرى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تقييمًا للوضع الأمني في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الخارجية إيلي كوهين، ورئيس الأركان ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وعدد من الوزراء الآخرين.

ووفق موقع "والا" العبري، فقد أعلنت بلدية سديروت المحاذية لغزة، عن إلغاء عرض كان من المقرر إقامته اليوم في المدينة، إثر مخاوف من تصعيد أمني رداً على عملية جنين.

وفور بدء العملية العسكرية في جنين، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه يستعد للتصعيد على جبهة غزة، حيث تم رفع حالة التأهب في الضفة الغربية وغلاف قطاع غزة خشية إطلاق صواريخ من قطاع غزة ضمن رد محتمل على العملية العسكرية في جنين.

وكان 10 فلسطينيين قد استشهدوا في وقت سابق برصاص الجيش الإسرائيلي الذي اقتحم مخيم جنين، حيث أعلن إحباط مخطط لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، تقوده مجموعة مسلحة من مخيم جنين.