استشهاد عدد من الفلسطينيين في جنين.. وإسرائيل تتحدث عن إحباط عملية "غير عادية"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، استشهاد عدد من الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، بعد اقتحامه مخيم جنين، شمال الضفة الغربية، خلال مهمة "غير عادية" لقوات خاصة إسرائيلية، فيما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن إحباط عملية كبيرة كانت تستهدف إسرائيل.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن 3 شهداء على الأقل سقطوا جراء اقتحام الجيش الإسرائيلي وقوات خاصة مخيم جنين، مشيرة إلى أن هذه ليست الحصيلة النهائية.

وأوضحت أن قوات الجيش الإسرائيلي منعت طواقم الهلال الأحمر والإسعاف الفلسطينية من الوصول لعدد كبير من الإصابات.

وأظهرت مقاطع فيديو قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي أثناء تنفيذها اقتحاما لمخيم جنين، حيث اعتلت أسطح بعض المنازل هناك.