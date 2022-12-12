الجيش الإسرائيلي يقتل فتاة فلسطينية خلال اقتحام مخيم جنين

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت الحي الشرقي من مدينة جنين، وأصابت مواطنين على الأقل واعتقلت ثلاثة آخرين، بينما ألحقت أضراراً بعدد من المركبات المتوقفة وبأحد المحال التجارية.

وقالت مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم "كتيبة جنين"، إن مسلحيها استهدفوا قوة للجيش الإسرائيلي بصليات كثيفة من الرصاص، وحققت إصابات مباشرة.

وأشارت في بيان لها، إلى أن مسلحيها استهدفوا "حاجز الجلمة" بصليات كثيفة من الرصاص، لافتة إلى أنها تصدت لقوات إسرائيلية اقتحمت منطقة "البيادر" في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت شقيقين مطلوبين، بذريعة أنهما كانا يخططان لتنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 218 شهيداً، غالبيتهم في الضفة الغربية والقدس، في عام هو الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ العام 2005، وفق ما نشرته الأمم المتحدة.