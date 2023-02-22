الأردن.. الإعدام شنقا والأشغال المؤقتة لمتهمين بقضية "خلية السلط"

وأسندت المحكمة للمتهمين تهم: جناية التدخل بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة ومواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان، وهدم بناء خاص بالاشتراك وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وحيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، والتدخل في تصنيع مادة مفرقعة، ونقل مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، والالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، وعدم الإبلاغ عن معلومات ذات صلة بنشاط إرهابي.

وفي شهر آب/ أغسطس عام 2018، انفجرت عبوّة ناسفة بدورية مشتركة من الأمن العام وقوات الدرك، قرب مقر مهرجان الفحيص في مدينة الفحيص، مما أدّى إلى مقتل عنصرين أمنيين، وإصابة آخرين من أفراد الدورية.

وفي اليوم الذي يليه، بدأت عملية من قوة أمنية مشتركة، في منطقة نقب الدبور في مدينة السلط غرب العاصمة عمان، لإلقاء القبض على المشتبه بهم في قضية تفجير الفحيص.

وقام المشتبه بهم بتفجير العمارة التي كانوا فيها، مما أدى إلى مقتل أربعة من أفراد القوّة الأمنية.