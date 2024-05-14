الانتخابات الأوروبية.. غزة في قلب حملة ''فرنسا المتمردة''

اختار حزب "فرنسا المتمردة" اليساري، قبل أقل من شهر على انتخابات البرلمان الأوروبي، حرب غزة ليجعلها في قلب حملته الانتخابية، لاستهداف الشباب وأحياء الطبقة العاملة.

وفيما تتهم المعارضة الحزب اليساري باستغلال الحرب في استراتيجيته الانتخابية، فإن المراقبين والمحللين يرون أنها خطوة تمهيدية للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في عام 2027.

ضد الظلم

وقال الباحث السياسي الفرنسي في معهد باريس للدراسات السياسية، جان دانييل ليفي، إن زعيم حزب فرنسا المتمردة جان لوك ميلاينشون "يراهن على أنهم من خلال تركيز حملتهم على فلسطين، ربما سيحسنون نتائجهم في انتخابات البرلمان الأوروبي، في الـ9 من يونيو/حزيران المُقبل".