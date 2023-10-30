إيران تعتبر الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا "رد فعل"

وأضاف أنّ هذه الهجمات "جزء من ردود فعل الشعوب والجماعات المناهضة للوجود الأمريكي في المنطقة، والتي تحتج بشدة على دعم أمريكا الكامل وغير المشروط لجرائم الكيان الصهيوني".

وأعلن البنتاغون الخميس، أن القوات الأمريكية وحلفاءها تعرضوا لـ16 هجوماً على الأقل في سوريا والعراق منذ بداية الشهر الحالي.

واعتبرت واشنطن أنّ طهران متورطة بالوكالة في هذه الهجمات وهدّدت برد "حاسم".

وتنشر واشنطن نحو 900 جندي في سوريا ونحو 2500 آخرين في العراق لمكافحة تنظيم داعش، وغالباً ما ينفذون هجمات تستهدف متطرّفين.

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة إلى "وقف" دعمها لإسرائيل.

ورداً على سؤال بشأن دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن إيران إلى عدم التورط في الحرب بين إسرائيل وحماس، قال كنعاني: "جوابنا يقتصر على كلمة واحدة: توقفوا!".