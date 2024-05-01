وُصفت بـ "الإرهابية".. "حماس" تشعل سجالاً بين المعارضة التركية وحزب أردوغان

وتابع: "إذا كان هناك إرهاب، فهذا هو الاسم الذي يجب أن يطلق على سياسة الإبادة الجماعية التي تتبعها حكومة نتنياهو، وسيكون من الخطأ وصف حماس بهذه الطريقة".أثار إطلاق المعارضة التركية وصف "الإرهابية" على حركة حماس الفلسطينية، الثلاثاء، سجالاً حاداً مع حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في البلاد.

وكان إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول ومنافس الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان على الرئاسة، قد وصف حركة "حماس"، خلال مقابلة صحفية، بأنها "جماعة إرهابية".

وقال عمر جيليك المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية"، للصحفيين، إن حزبه يعتبر أنه "من الخطأ تماماً وصف حماس واتهامها بأنها منظمة إرهابية".

وأضاف جيليك: "في هذه المرحلة، القضية الرئيسية ليست حماس، بل سياسة الإبادة الجماعية التي ينتهجها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتمثلة في الإبادة الجماعية والمذابح ضد الفلسطينيين".

وسبق مراد كوروم منافس إمام أوغلو في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، تصريحات جيليك، بمنشور عبر "إكس" وصف فيه حركة حماس بأنها "شرف فلسطين"، حسب تعبيره.

وقال: "بينما يتم ذبح عشرات الآلاف من الأبرياء أمام أعين العالم، وبينما تُرتكب أكبر جرائم الحرب في العالم وتُرتكب الإبادة الجماعية في فلسطين، فإن كلمات عمدة إسطنبول إمام أوغلو عن حماس ليست إنسانية".

وكان رئيس بلدية إسطنبول قال، خلال المقابلة، إن "حماس نفذت هجوماً في إسرائيل نشعر بحزن عميق بسببه".

وأضاف: "أي هيكل منظم ينفذ أعمالاً إرهابية ويقتل الناس بشكل جماعي يعتبر منظمة إرهابية بالنسبة لنا"، معرباً عن إدانته لتصرفات إسرائيل و"القمع الوحشي" للفلسطينيين، على حد تعبيره.