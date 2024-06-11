إسرائيل تسمح بالزيارات لأسرى غزة في سجونها

قالت مؤسستان فلسطينيتان معنيتان بحقوق الأسرى، الاثنين، إن إسرائيل وافقت على زيارة أسرى قطاع غزة في سجونها بدءا من يوليو/ تموز المقبل.

وبحسب "الأناضول"، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية) ونادي الأسير (أهلي)، في بيان مشترك، إنه تم "الحصول على موافقة لزيارتهم (أسرى غزة) في يوليو تموز القادم".

وأشار البيان إلى أن تلك الموافقة تبقى مرهونة بأي تعديلات أو تطورات قد تطرأ، في ظل "القيود الكبيرة" التي فرضتها إسرائيل على معتقلي غزة وعلى عمل المؤسسات الحقوقية، وفقا للمؤسستين.

وقال البيان إن المؤسستين تبذلان جهودا "بالتعاون مع مؤسسات أخرى، من أجل متابعة قضية معتقلي غزة التي تشكل أهم وأكبر التحديات أمام المؤسسات".