"طيور الخير".. إنزال جوي إماراتي مصري لمساعدات شمالي غزة (فيديو)

نفذت طواقم مشتركة من الإمارات ومصر، الليلة الماضية، إنزال نحو 36 طنًّا من المساعدات الغذائية والطبية، جوًّا على مناطق جباليا وبيت لاهيا في شمال قطاع غزة.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية، "انطلاق عملية "طيور الخير" لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية بواسطة طائرات القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرات القوات الجوية لجمهورية مصر العربية، على شمال قطاع غزة".

ووفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، "تأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار "عملية الفارس الشهم الإنسانية/ 3" التي انطلقت في الـ5 من نوفمبر الماضي بناء على أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة".