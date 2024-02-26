الجيش الأردني يعلن تنفيذ أكبر عملية إنزال مساعدات لغزة (فيديو)
قال الجيش الأردني، اليوم الإثنين، إنه نفذ أكبر عملية إنزال جوي للمساعدات على قطاع غزة، بتوجيهات من الملك عبد الله الثاني.
وأضاف الجيش، في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، أنه نفذ أربعة إنزالات جوية عبر أربع طائرات من نوع C130 إحداها تابعة للقوات المسلحة الفرنسية.
وأشار إلى أن المساعدات تحتوي على "مواد إغاثية وغذائية من ضمنها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية، تخفيفاً عن معاناة أهالي القطاع جراء ما يتعرضون له من أوضاع صعبة نتيجة الحرب".
وبين أن الإنزالات "استهدفت بشكل رئيسٍ إيصال المساعدات للسكان بشكل مباشر وإسقاطها على طول ساحل قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب".
وأوضح الجيش الأردني أن "تكثيف الإنزالات الجوية يأتي نتيجة ما آلت إليه الظروف الإنسانية لسكان قطاع غزة إثر استمرار العدوان، والذي قد ينذر بحدوث مجاعة في القطاع".
ولفت إلى أن "مشاركة طائرة فرنسية تعد تأكيداً على دعم الجهود الأردنية الإنسانية لمساندة الأهل والأشقاء في غزة وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافةً إلى الدور المهم الذي تقوم به المملكة في توحيد الجهود الدولية وإيصال المساعدات للأشقاء في القطاع".
وأكد أن "القوات المسلحة مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة".