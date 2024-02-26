الجيش الأردني يعلن تنفيذ أكبر عملية إنزال مساعدات لغزة (فيديو)

وأشار إلى أن المساعدات تحتوي على "مواد إغاثية وغذائية من ضمنها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية، تخفيفاً عن معاناة أهالي القطاع جراء ما يتعرضون له من أوضاع صعبة نتيجة الحرب".

وبين أن الإنزالات "استهدفت بشكل رئيسٍ إيصال المساعدات للسكان بشكل مباشر وإسقاطها على طول ساحل قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب".